Kayseri\'de 15 Metrelik Kuyuya Düşen İnek Kurtarıldı

AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka: Çıraklık dönemi bitti, ustalık dönemi başladı

AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını ve bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın avantajını kullandıklarını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini ve ustalık döneminin başladığını söyledi.