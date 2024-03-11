Kayseri'de 2023 yılında 29 bin 430 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Kayseri'de 2023 yılında 29 bin 430 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya verdiği soru önergesine bakanlık tarafından verilen yanıta göre, 2023 yılında Kayseri'de 29 bin 430 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Genç, suç oranlarının yüksekliğine dikkat çekerek, ekonomik sorunlar ve işsizliğin suç oranlarını artırdığını belirtti.

11.03.2024 16:16
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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 2023 yılında Kayseri'de meydana gelen adli suçların sayısı ve kaç şüpheli hakkında işlem yapıldığı ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya verdiği soru önergesine bakanlık, kentte 2023 yılında 29 bin 430 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı yanıtını verdi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'de 2023 yılında ihbar konusu olan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine yanıt geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında Kayseri'de 29 bin 430 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

Suç oranlarının yüksekliğine dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

" İçişleri Bakanlığı'nın soru önergemize verdiği yanıta göre, Kayseri'de 2023 yılında, kasten yaralama ve ölümle sonuçlanmış, nitelikli dolandırıcılık, kadın cinayeti, kadına şiddet vakası, hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlar kapsamında toplam 29 bin 430 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Ekonomik sorunlar, işsizlik şiddet sarmalını ve suç oranlarını Kayserimizde her geçen gün büyütüyor. Kayseri'de bir yıl içinde gerçekleşen 29 bin 430 şüpheli hakkında yasal işlem yapılması; ikinci yüzyılına girdiğimiz Cumhuriyet'in Kayseri'sine yakışmıyor.

Bakanlık soru önergemize verdiği yetersiz yanıtta hangi suç oranlarının, hangi oranda artığına ilişkin bir cevap veremedi. Bakanlığa her suçu kategorik olarak sormamıza rağmen, toplu yanıt vererek hangi suçun ne kadar arttığını bizimle paylaşmadı. TÜİK ise suç istatistikleri verilerini en son 2020 yılında yayınladı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 2023 yılında 29 bin 430 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 2023 yılında 29 bin 430 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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