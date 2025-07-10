Kayseri\'de 2025 İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kayseri'de kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen 2025 yılı 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Gökmen Çiçek ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Vali Çiçek toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmada; "Toplantının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. 2025 yılının 3' üncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısını, 2025 yılının ilk altı ayında yapılan yatırımlar ve devam eden projelerin değerlendirmesini yapmak, kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu gerektirecek hususları görüşmek için yapmaktayız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi

Vali Çiçek'in yapmış olduğu genel değerlendirmenin ardından, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verdi. - KAYSERİ