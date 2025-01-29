Kayseri'de 50 Binici ile Atlı Safari - Son Dakika
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Kayseri'de 50 Binici ile Atlı Safari

Kayseri\'de 50 Binici ile Atlı Safari

Kayseri'de 50 at binicisi, Hürmetçi Sazlığı'nda muazzam bir atlı safari deneyimi yaşadı.

29.01.2025 12:23
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Kayseri'de 50 at binicisi, doğal güzellikleriyle dikkat çeken ve çok sayıda yılkı atının bulunduğu Hürmetçi'de atlı safari yaptı. Atlıların safarisi havadan görüntülendi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Hürmetçi ve Karpuzsekisi Mahalleleri'nde yer alan Hürmetçi Sazlığı birçok kuş türü, yılkı atları ve doğal güzellikleri içinde barındırıyor. Avrupa, Asya ve Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı da dünya ölçeğinde küresel öneme sahip olan Hürmetç Sazlığı, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. At binicilerinin de çokça tercih ettiği bir alan olan Hürmetçi Sazlığı'nda 50 at binicisi safari yaptı. Binicilerin keyifli safarisi havadan görüntülendi.

"Çok hoş bir deneyimdi"

Safariye katılan binici Ekrem Satılmışoğlu, çok hoş bir deneyim yaşadıklarını söyleyerek, "50 kişi araziye çıktık. Çok hoş oldu. 3 yıllık at binme deneyimim var ama böyle bir deneyimi ilk defa tattım. Çok keyifli ve özgürceydi. Özellikle son zamanlarda gençlerin atlara olan ilgisi çok iyi. Atalarımızın fetihlerde gördüğü sahneyi biz hobi amaçlı yaptık ama bizim için çok keyifliydi. Bunun yılda birkaç kez yapılması bizi daha çok mutlu eder. İlk defa olmasına rağmen kazasız, belasız Atabey ile beraber görevimizi tamamladık" dedi.

"Yaban hayatını gördük"

Yaptıkları safari de yaban hayatını gördüklerini ve sulardan geçtiklerini ifade eden bir diğer binici Umut Süllü ise, "Burada 50 kişi adlı safari yaptık. İnanılmaz güzel bir deneyim oldu bizim için. Hürmetçi Sazlığı binlerce mandanın bulunduğu, yabani kuşların bulunduğu ve binlerce yılkı atının bulunduğu bir arazi. Bu yaban hayatını gördük ve sulardan geçtik. Ayrıca burası Erciyes Dağı'ndan dolayı yerden su fışkıran bir bölge, bizim için güzel bir deneyim oldu. Bu gibi etkinliklerin tekrarlanmasını istiyorum. Buranın çok güzel bir arazisi var. Tabii ki 50 kişi olmak olayı daha da güzel bir hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'de bir ilk oldu"

50 binici ile yaptıkları safarinin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Mustafa Güngör de, "Toplamda çiftliğimizde 65 adet atımız var. Biraz da eksiktik safarimize gelmeyen arkadaşlarımız da oldu. Böyle bir etkinlik yapalım diye düşündük. At binmek bizim en büyük hobimiz. Sevdiğimiz insanlarla böyle aktiviteler yapmak çok keyif verici. Güzel de bir ilke imza attık. Türkiye'de tek bir çiftlikten 50 kişi arazi yapan hiç olmamıştı. Kazasız ve belasız güzel geçti. Katılımcılar da bu durumdan çok mutluydu. Çünkü farklı bir duygu. 1-2 kişi sohbet ederek ata biniyoruz ama 50 kişiyle binmek farklı bir psikoloji. Aşırı derecede özgüven veren bir şey. İnşallah bunu artırarak da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Muazzam bir aktiviteydi"

Binicilerden Furkan Kekeçoğlu ise muazzam bir deneyim yaşadıklarını aktararak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hürmetçi yılkı artlarının ve farklı farklı hayvanların bulunduğu bir bölge. Bölgemizden memnunuz çok güzel. 50 kişiyle ata binmek inanılmaz bir deneyimdi. Biz bunu Türkiye'de ilk defa yapan bir çiftliğiz. Farklı deneyimler farlı kişilerle gerçekten muazzam bir aktiviteydi. Devamının tekrarlanmasını temenni ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 50 Binici ile Atlı Safari - Son Dakika

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