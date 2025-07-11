Kayseri'de 50 Kişilik Huzurevi Açılıyor - Son Dakika
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Kayseri'de 50 Kişilik Huzurevi Açılıyor

Kayseri\'de 50 Kişilik Huzurevi Açılıyor
11.07.2025 15:48  Güncelleme: 15:51
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Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Develi'de 50 kişilik huzurevi açılacağını duyurdu. Huzurevi, bağışçı desteğiyle hayata geçirilecek.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır; Develi'ye 50 kişilik huzurevi açılacağını söyledi.

Şehirde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen İl Müdürü Arzu Çıngır; müdürlüğün faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. Çıngır; "15 tane kuruluşumuz var; çocuk, kadın, yaşlı, engelli kuruluşlarımız var. Özel huzurevleri, bakım evleri, kreşlerin denetimi ve kontrolü bize bağlı. Engellilerle ilgili tüm iş ve işlemler de il müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte. Kadın konuk evi, şiddet önleme merkezleriyle birlikte işlemlerimiz devam ediyor. Evlat edinme ve koruyucu aile işlemlerimiz de yine il müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Ekonomik güçlüğü olan ancak ailesinin yanında kalması uygun olan çocuklara eğitimi devam ettiği süre boyunca ödemelerimiz devam ediyor. Aile yılı ile birlikte doğum yardımımız var. Bununla birlikte evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi çerçevesinde evlenecek gençler nikah tarihi aldıkları zaman bize geliyorlar ve öncelikle evlilik öncesi eğitim programımıza katıldıktan sonra 150 bin TL vadesiz kredi veriliyor. Bu krediyi 2 yıl ödemesiz, 2 yıl sonra vadesiz olarak ödemeye başlıyor. Aile eğitimi kapsamında 119 aile eğitim programında 4 bin 341 kişiye eğitimlerimiz verildi, evlilik eğitimlerimiz 3 bin 358 kişiye verildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimimiz 2 bin 468 kişiye verildi. Halihazırda 358 tane koruyucu ailemizde 412 tane korunmaya muhtaç çocuğumuz hizmet almaktadır" dedi.

"Profesyonel olarak koruyucu aile sistemine geçeceğiz"

Geçici koruyucu aile modelinin Kayseri'de de uygulanmaya başlanacağını aktaran Çıngır; "Geçici koruyucu aile modelimiz mevcut; bu modalimizde daha profesyonel olacak. 11 ilde pilot uygulaması yapıldı, 30'a çıktı. Bu 30 ilden bir tanesi de Kayseri. Kayseri için hazırlıklarımızı yaptık, gelecek hafta startını vereceğiz. Profesyonel olarak koruyucu aile sistemine geçeceğiz. Aileler olacak, çocuklarımız onların yanında duracak ve sonra koruyucu aileye gidecekleri zaman çocuk ile aileyi birleştireceğiz. Çocuk kuruluşlarımızda şuan 271 çocuğumuz var, bu 0-18 olarak mevcut. 4 tane sosyal hizmet merkezimiz var; bu merkezler il müdürlüklerinin küçük modelleri. Her türlü hizmet veriliyor; engellisi, yaşlısı, kadını, çocuğu herkes buraya başvurabilir" ifadelerini kullandı.

İlk huzurevi Develi'de yapılacak

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ilk huzurevini Develi'de açacaklarını da sözlerine ekleyen İl Müdürü Arzu Çıngır; "Bir bağışçı tarafından protokol yapıldı; valimiz, bağışçımız ve belediye başkanımızla birlikte. Son aşamasındayız; büyük bir ihtimalle önümüzdeki ay tanıtımı olacak. Develi'nin girişinde terminalin hemen karşısında geniş bir alan. 50 kapasite planlanıyor. Ön tarafında da geniş arazide orman yapılması planlanıyor. İnşallah Kayseri'nin ilk huzurevini açmış olacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Develi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de 50 Kişilik Huzurevi Açılıyor - Son Dakika

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