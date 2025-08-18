Kayseri\'de 55 Milyon TL\'lik Yatırımla Amarat Mahallesi Yolu Yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kocasinan ilçesi Amarat Mahallesi'nin 11 kilometrelik yolu 55 milyon TL'lik yatırımla sıcak asfaltla kaplandı.

Kayseri kırsal mahallelerini, tarihinde en fazla yatırım ve hizmetle buluşturan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimdeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmet atağında hız kesmiyor. Kent merkezinde olduğu gibi kırsalda da yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesi Amarat Mahallesi'nin 11 kilometrelik yolunu yeniledi. Menfezleri, dolguları, yol genişletme işlemleri tamamlanan ve akabinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilen yatırımın maliyeti 55 milyon TL oldu.

Sıcak asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve mahalleli adına Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Amarat Mahalle Muhtarı Taysan Bakar, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Başkanımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun" dedi. - KAYSERİ