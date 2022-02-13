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Kayseri'de 6 bin kooperatif mağduru mahkemeye başvurdu - Son Dakika

Kayseri'de 6 bin kooperatif mağduru mahkemeye başvurdu

13.02.2022 14:09
Kayseri'de 6 bin kooperatif mağduru mahkemeye başvurdu

Kayseri'de kooperatif mağduru olduğunu söyleyen üye ve ailelerinin düzenlediği basın açıklamasında konuşan Gökçe Uysal; kentte şuanda 4 bin 500 kişinin mahkemede olduğunu, bin 500 kişinin ise mahkemeye başvurma aşamasında olduğunu söyledi.

Kayseri'de kooperatif mağduru olduğunu söyleyen üye ve ailelerinin düzenlediği basın açıklamasında konuşan Gökçe Uysal; kentte şuanda 4 bin 500 kişinin mahkemede olduğunu, bin 500 kişinin ise mahkemeye başvurma aşamasında olduğunu söyledi.

Cumhuriyet meydanında düzenlenen basın açıklamasında mağdurlar adına açıklama yapan Gökçe Uysal; Kooperatif Yasası'nın değişmesi gerektiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Uysal açıklamasında; "1163 sayılı Kooperatif Yasası'nın değişmesi gerekiyor. Yasa değişmezse; şuanda Kayseri'de 4 bin 500 kişi mahkemedeyiz, bin 500 kişi arkamızdan geliyor. Diğer kooperatifler de bu süreci bekliyor. Hepsi mahkeme yoluna başvuracak. 1960'lı yıllara dayanan bu yasanın değişmesi gerekiyor. Eğer değişmezse art niyetli yöneticiler, müteahhitler, bilir kişiler bu insanların sırtından geçinmeye devam edecek. Bunu meslek haline getirmiş bu insanlar. Biz de bu isyanımızı duyurmak istiyoruz. Her seferinde bunu yapıyorlar; genel kurula girerken insanları üye yapıyorlar, genel kuruldan sonra insanları çıkartıyorlar. 2013 yılında 150 bin TL ödeyip evimi almışım. Şimdi benden ödediğim hariç 208 bin TL para istiyorlar. 2 yıldır davam sürüyor. Yerel mahkeme bitti istinafa başvurdum. Şuanda borcum 38 bin TL. Bunun peşini bırakmayacağım, Yargıtay'a kadar götüreceğim. Yetkililerden tek talebimiz şu; bu yasayı değiştirsinler ve kooperatiflere sadece iç denetim değil dış denetim de sağlasınlar" dedi. - KAYSERİ

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Türk Lirası, Gökçe Uysal , Kooperatif, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de 6 bin kooperatif mağduru mahkemeye başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 6 bin kooperatif mağduru mahkemeye başvurdu - Son Dakika
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