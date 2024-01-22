Kayseri\'de 80 yaşındaki kayak tutkunu

Kayseri'de yaşayan Mehmet Soysaraç, 80 yaşında 70 yıllık kayak tutkusunu Erciyes'te sürdürüyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te sezonun açılması ile birlikte kayak tutkunları pistlere akın ediyor. Kayseri'de yaşayan ve 70 yıldır kayak yapan 80 yaşındaki Mehmet Soysaraç da kayak tutkusunu pistlerde canlı tutuyor. Henüz tesisler yokken uzun zaman önce kaymaya başladığını söyleyen Mehmet Soysaraç, "Ben 80 yaşıma merdiven dayadım. Biz daha tesisler yokken yıllar önce burada kaymaya başladık. Erciyes'imizi çok sevdik. Tüm kayakseverleri, doğayı sevenleri buraya bekleriz. Burada kaçırılmayacak güzellikler var. Ben 70 yıldır kayıyorum diyebilirim. Sporun tüm dalları güzel. Benim tüm sevdiklerime tavsiyem şu oluyor; yaşam kaliteli bir yaşamsa hayat bir anlam ifade ediyor. Spor mutlaka hayatın bir parçası olmalı. Kayak sporu da bunların herhalde en eliti. Kayak sporu yalnız yapılabilecek bir spor değil. Güzellikler de paylaştıkça artar. Biz burada bir ekibiz, ufak da olsa kazası var bu işin. Mutlaka insanın yanında sevdiklerinin olması lazım" dedi.

Ailece torunlarına kadar kayak yaptıklarını söyleyen Ferami Selat, "Yaklaşık 50 yıl Hollanda'da yaşadım. Ülkemize de kesin dönüş yaptık. Erciyes'imizi çok seviyoruz. Kayak sevdamız var. 4 tane evladım var, 7 tane torunum var. 7 torunumun hepsi kayak sevdalısı. Her yıl 10 Şubat gibi gelirler. Kayaklarını yaparlar ve ikinci ülkeleri olan Hollanda'ya yolcu ederiz" ifadelerini kullandı.

Hollanda'dan gelen Murat Sönmez ise, "Biz de yaklaşık 12 senedir geliriz Erciyes'e. 14 Şubat'ta bir daha geleceğiz 10 günlüğüne. İşlerim vardı ve onları 2 günde bitirince burası da bize bir nimet. Hemen kaymaya geldik. Gençlere tavsiyem de bol bol gelsinler kayağı öğrensinler, çok zevkli. Hep futbola bakarız ama gelin bakın burası da çok kalabalık ve eğlenceli. Türkiye'mizde böyle bir yer var ve ben burayı bütün milletimize tavsiye ederim" dedi. - KAYSERİ