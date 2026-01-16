Büyükşehirden abonman yüklemede büyük kolaylık: Talimatlar artık ilk binişte aktarılacak - Son Dakika
Büyükşehirden abonman yüklemede büyük kolaylık: Talimatlar artık ilk binişte aktarılacak

16.01.2026 11:07  Güncelleme: 11:08
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., abonman kart kullanıcılarına yönelik yeni bir sistem getiriyor. Online abonman yükleme talimatları, otobüs ve T3-T4 tramvay hatlarında ilk kullanımda otomatik olarak kartlara yüklenecek. Bu yenilik, abonman yükleme sürecini önemli ölçüde kolaylaştıracak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.; abonman kart kullanıcıları için önemli bir yeniliği hayata geçiriyor. Online abonman yükleme talimatları, artık otobüs ve T3-T4 tramvay hatlarında ilk kullanımda otomatik olarak kullanıcıların kartlarına yüklenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü Muhammed Biçimveren, yapılan bu çalışmayla abonman yükleme sürecinin önemli ölçüde kolaylaştığını belirterek; "Vatandaşlarımızın abonman yükleme işlemlerini daha hızlı ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için sistemlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yenilikle birlikte indirimli ve tam abonman kullanıcılarımıza önemli bir kolaylık sağlamış oluyoruz" dedi. Mevcut uygulamada abonman kart kullanıcılarının, online olarak oluşturdukları abonman yükleme talimatlarını kartlarına aktarabilmek için otomatik dolum cihazlarını kullandığını hatırlatan Biçimveren, yeni sistemle birçok kullanıcının otomatik dolum cihazına gitmesine gerek kalmadığını ifade etti. Hayata geçirilen yenilik sayesinde Kart38 kullanıcılarının online işlemler üzerinden oluşturdukları abonman yüklemeleri, otobüslerde ve T3 ile T4 tramvay hatlarındaki yeni istasyonlarda, ilk biniş sırasında otomatik olarak kartlarına aktarılacak.

T1 ve T2 hatlarında mevcut sistem devam ediyor

Öte yandan T1 ve T2 tramvay hatlarında abonman yükleme işlemi yapacak olan kullanıcıların mevcut uygulamayı kullanmaya devam edeceğini belirten Biçimveren, "T1 ve T2 hatlarımızda abonman talimatlarının otomatik dolum cihazları üzerinden karta aktarılması uygulaması aynı şekilde sürecek" dedi. Yeni uygulama ile birlikte Kayseri şehir merkezinde abonman talimat yükleme noktası sayısında da ciddi bir artış yaşanacağını vurgulayan Biçimveren,"Bu sistem sayesinde şehir merkezindeki abonman talimat yükleme noktası sayısını 105'ten 780'e çıkarmış olacağız. Amacımız, toplu taşıma kullanımını daha pratik ve erişilebilir hale getirmek" diye konuştu. Uygulamanın, vatandaşlara zaman tasarrufu sağlaması ve toplu taşıma kullanımını kolaylaştırması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

