Kayseri'de Ahievran Caddesi Çevre Düzenleme Çalışmaları Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Ahievran Caddesi Çevre Düzenleme Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Kayseri\'de Ahievran Caddesi Çevre Düzenleme Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Kocasinan Belediyesi, Kayseri'nin kalbinde yer alan Ahievran Caddesi'nde çevre düzenleme çalışmalarını tamamlamak üzere. Proje, yeşil alanların artırılması ve modern peyzaj düzenlemeleri ile şehrin daha yaşanabilir bir hale gelmesini amaçlıyor.

21.01.2025 12:23  Güncelleme: 12:25
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Kocasinan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ahievran Caddesi çevre düzenleme çalışmaları sona yaklaşıyor. Çalışmaların her aşamasını yakından takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin değerine değer katacak ve geleceğine yön verecek bu projeyle şehrin kalbine modern, estetik ve fonksiyonel bir kimlik kazandıracaklarını söyledi.

Kayseri'nin kalbine daha çevreci bir anlayışla büyük bir operasyon yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Şehrimizin kalbinde yeşeren bu yeni dokuyla, şehrimize nefes aldıracak, hemşehrilerimize huzur verecek bir yaşam alanı inşa ediyoruz" dedi. Kayseri'yi daha yaşanabilir ve daha yeşil bir geleceğe taşıyacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Kadim mahallelerimizden biri olan Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi'ndeyiz. Orduevi'nden başlayıp Büyükşehir Belediyemize kadar uzanan Ahievran Caddesi'nde çevre düzenleme faaliyetlerinde sona yaklaştık. Çevre düzenleme çalışması kapsamında otoparkları artırarak yeniledik. Özellikle yeşil alan dokusunu artırarak yeni bir yeşil alanı inşa ettik. Bununla birlikte, olmazsa olmaz olan yürüme yollarını yaptık. Oturma gruplarının olduğu ve yeşil alan ile otoparkın daha da arttığı yeni bir çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Tabiri caizse, şehrin kalbinde bir operasyon yaptık. Şehrin merkezinde pırıl pırıl, yemyeşil bir dokuyu hayata geçirmiş oluyoruz. Daha çevreci bir anlayışla Kocasinan'a, Kayseri'mize ve insanımıza yakışır bir çevre düzenlemesiyle hemşehrilerimizin mutlu olacağı bir çalışmayı daha tamamlamış olacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi'nde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışması kapsamında, Orduevi'nden başlayıp Büyükşehir Belediyesi'ne kadar uzanan toplam 13 bin metrekarelik bir alanda genişletilmiş yeşil alanlar, 250 otopark, oturma grupları, gölgelikler, üç kuru havuz, farklı bitki örtüleri ve peyzaj düzenlemeleri yer almaktadır. Ayrıca, caddenin her iki tarafına LED ışıklandırma sistemleri de kuruldu. Böylelikle şehrin kalbi, daha estetik, modern ve fonksiyonel bir hale geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Ahievran Caddesi Çevre Düzenleme Çalışmaları Sona Yaklaşıyor - Son Dakika

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