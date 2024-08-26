Kayseri'de Alzheimer Merkezi için temel atılacak - Son Dakika
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Yerel

Kayseri'de Alzheimer Merkezi için temel atılacak

Kayseri\'de Alzheimer Merkezi için temel atılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık alanında yapılan hizmetlere bir yenisini daha ekleyeceklerini belirterek, "Yakın zamanda Alzheimer Merkezi projemizin temelini atacağız. O canlarımızı günü birlik sabah alacağız, akşam evlerine tekrar bırakacağız" dedi.

26.08.2024 10:08  Güncelleme: 10:09
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık alanında yapılan hizmetlere bir yenisini daha ekleyeceklerini belirterek, "Yakın zamanda Alzheimer Merkezi projemizin temelini atacağız. O canlarımızı günü birlik sabah alacağız, akşam evlerine tekrar bırakacağız" dedi.

Bir doktor başkan olarak Kayseri'de sağlık alanında yapılan hizmetleri önceleyen ve bu alanda yeni projelere imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Alzheimer Merkezi'nin yakın zamanda temelinin atılacağını duyurdu.

Sağlık alanında Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri, Engelsiz Yaşam Merkezi, Hospis Projesi gibi birbirinden önemli ve anlamlı projeleri hayata geçirerek, hem vatandaşların hayatını kolaylaştırıp hem de dua alan Başkan Büyükkılıç, bu hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yakında Alzheimer Merkezi projemizin temelini atma söz konusu olacak. Üniversitemizin hemen karşısında, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yanındaki alanda gerekli çalışmayı yapacağız" dedi.

"Hem sosyal hem tedavi yönüyle o canlarımıza sahip çıkacağız"

Özellikle bakım desteği almak isteyen vatandaşları günü birlik sabah evden alıp, akşam evlerine tekrar bırakacaklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Hem sosyal hem tedavi yönüyle, rehabilite etme mantığı içerisinde o canlarımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.

Alzheimer Merkezi projesinde gündüz bakım hizmeti vererek yapılacak etkinliklerle alzheimer hastalığı bulunan bireylerin kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, zihinsel rehabilitasyon çalışmaları ile onları yaşama bağlamak ve yaşam kalitelerini arttırarak hastalığın evre atlamasını geciktirmek amaçlanıyor.

Aynı zamanda alzheimer hastalarına bakım veren bireylere ve yakınlarına bir nebze olsun nefes aldırmak ve omuzlarındaki ağır yüklerini biraz olsun hafifletmeyi hedefleyen merkezde, zihinsel aktiviteler, psiko-motor aktiviteleri, müzik aktiviteleri, sanat aktiviteleri, sosyo-duygusal aktiviteler, özel gün kutlamaları, gezi programları, bedensel egzersizler gibi faaliyetler yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, kayseri, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Alzheimer Merkezi için temel atılacak - Son Dakika

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