Kayseri'de Alzheimer Merkezi Temel Atma Töreninde Duygusal Anlar - Son Dakika
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Kayseri'de Alzheimer Merkezi Temel Atma Töreninde Duygusal Anlar

Kayseri\'de Alzheimer Merkezi Temel Atma Töreninde Duygusal Anlar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ağabeyi tarafından yaptırılacak Alzheimer merkezinin temel atma töreninde duygusal anlar yaşadı. Törende, Alzheimer hastalığına dikkat çekildi ve hayırseverliğin önemi vurgulandı.

21.09.2024 17:01  Güncelleme: 17:09
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ağabeyi tarafından yaptırılacak olan Alzheimer merkezinin temel atma töreninde duygusal anlar yaşayarak gözyaşı döktü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ağabeyi Ramazan Büyükkılıç tarafından yaptırılacak olan Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin temeli atıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan emekli öğretmen Ramazan Büyükkılıç, eşinin de 12 yıldır Alzheimer tedavisi gördüğünü söyleyerek; "Bugün hayırlı bir iş toplanmış bulunuyoruz. Bu hayırlı işin bir serüveni var. Benim eşim 12 yıldır Alzheimer hastası. Başkana "Kayseri'mizde hastane var, okul var, üniversite var, engelsiz yaşam merkezi var ama neden bir Alzheimer merkezi yok" dedim. Buna hemhal olmak istedim. Başkanda arsayı buldu ve projeyi hazırladı. Gereği olan bağışı da ben yaptım. Bu tesis için gerekli bağış bedelini ben yalnız kazanmadım. Sevgili eşim ve kızlarım en büyük desteğim oldu" dedi.

Başkan Büyükkılıç gözyaşlarını tutamadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, belediyenin sağlık alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Büyükkılıç, "Bir hayra vesile olmak, samimi olmak, dava adamı olmak, gerçek manada 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi ile yol almak önemlidir. Bizim siyasi kaygımız ve belediyecilik anlayışımız bu. O açıdan biz diyoruz ki belediyecilik bizim işimiz. Belediyecilik felsefe olarak bizim kaygımız. Bizim olmazsa olmazımız. Her alanda olduğu gibi bu alanda da Mevlam mahcup etmesin diyorum. Proje boyutundan bu aşamaya kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli büyüğüm ağabeyimi bir kez daha ellerinden öpüyorum" diyerek konuşmasını tamamlarken duygulanarak gözyaşı döktü.

Konuşmasının tamamlayan Büyükkılıç, açılışta bulunan ağabeyinin yanına giderek elini öptü.

"Hayat her zaman planladığımız gibi de gitmiyor"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, "Hayatın doğal akışı her zaman devam etmiyor. Hayat her zaman planladığımız gibi de gitmiyor. Bir taraftan depremler, bir taraftan sel, bir taraftan yangınlar, bir taraftan da hastalık. Bir taraftan da Netanyahu çetesi gibi insanların başına musibet olan alçaklarla toplum karşılaşıyor. Bu durumlara karşı tedbirli olabilmek bakımından biz bir taraftan eğitim ve öğretim ile insanları yetiştirirken diğer taraftan da burada devlet olarak millet olarak mutlaka bunlara karşı tedbir almamız lazım. Bunlardan bir tanesi hastalı konusunda sağlık hizmetleri. Bazı problemlerimiz var. Bu nedenle devlet her tarafa yetişemiyor. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Zaten bizim vakıflar medeniyeti olmamızın da temelinde yatan şey hayırseverlik duygusu. Geçmiş tarihimizde de her şey devlet tarafından yapılmadı. Milletimizin içinde hali vakti yerinde olanlar bunları gerçekleştirdi. Kayseri'de de bunun çok örneğini görüyoruz" diye konuştu.

Alzheimer merkezinin temeli edilen duanın ardından atıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Alzheimer Merkezi Temel Atma Töreninde Duygusal Anlar - Son Dakika

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