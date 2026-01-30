Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeniden boyandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeniden boyandı

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeniden boyandı
30.01.2026 12:13  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 32 sınıf, 1 konferans salonu, 2 mescit ve diğer alanların boyalarını yenileyerek, yeni eğitim dönemine hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 32 sınıf, 1 konferans salonu, 2 mescit, koridorlar ve merdivenlerin tavan ve duvar yüzeylerinin boyalarını yeniledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı atölyeler ekibi ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 32 sınıf, 1 konferans salonu, 2 mescit, koridorlar ve merdivenlerin tavan ve duvar yüzeylerinin boyaları yenilendi. Yarıyıl tatilinde ihtiyaç doğrultusunda eğitim yuvalarına çeşitli tamirat, tadilat ve yenileme çalışmaları ile destek sunan Büyükşehir Belediyesi, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yeni eğitim dönemine daha nezih bir şekilde hazır hale getirmiş oldu.

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, çalışmadan dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Konferans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeniden boyandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:09:20. #7.11#
SON DAKİKA: Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeniden boyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.