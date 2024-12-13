Kayseri\'de AVM Spor Etkinlikleri 14-15 Aralık\'ta

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşlara spor hizmeti sunan Spor A.Ş. AVM Spor Etkinlikleri çerçevesinde 14-15 Aralık tarihlerinde Kumsmall AVM'de sporseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kent genelindeki tam donanımlı tesisleri ile vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmesine sporla verdiği desteğin yanı sıra profesyonel sporcular da yetiştirerek ülke sporuna katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. diğer taraftan da sporu eğlenceyle birleştirdiği etkinliklerde sporseverlerle buluşuyor. Bu kapsamda, kentteki alışveriş merkezlerinde AVM günleri düzenleyen Spor A.Ş., Kumsmall AVM'de sporseverlerle buluşacak.

AVM Spor Etkinlikleri kapsamında 14-15 Aralık tarihlerinde saat 13.00'te planlanan eğlence ve spor dolu organizasyona tüm vatandaşlar ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilecek. - KAYSERİ