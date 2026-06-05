Bağımlılık Zirvesi yoğun katılımla yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Bağımlılık Zirvesi'ne katıldı.

Kayseri'de bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak, koruyucu ve önleyici çalışmalara katkı sunmak amacıyla önemli bir organizasyona imza atıldı. Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Bağımlılık Zirvesi' Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla düzenlenen zirveye, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Alanında uzman akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı programda, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkileri bilimsel perspektifle ele alındı. Programın moderatörlüğünü Dr. Ayhan Özkan'ın üstlendiği zirvede, Prof. Dr. Berna Uluğ alkol bağımlılığı, Prof. Dr. Hatice Demirbaş madde bağımlılığı, Prof. Dr. Çiğdem Şimşek tütün bağımlılığı ve Prof. Dr. Tuncay Dilci teknoloji bağımlılığı konularında kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Uzman akademisyenler, bağımlılıkların bireysel ve toplumsal etkilerinin yanı sıra korunma yöntemleri, erken müdahale süreçleri ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, katılımcılar da konuya ilişkin önemli bilgiler edinme fırsatı buldu. Başkan Büyükkılıç, anlamlı ve önemli programda emeği geçenleri tebrik ederek, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca sağlık kurumlarının değil, ailelerin, eğitim camiasının, yerel yönetimlerin ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Bağımlılık Zirvesi'nin, toplumda bilinç oluşturulması ve koruyucu-önleyici faaliyetlerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, organizasyonda emeği geçen Kayseri Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, akademisyenler ve tüm paydaşlara teşekkür etti. Program, katılımcılar ile konuşmacılar arasında soru ve cevap şeklinde devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen zirve ile gençlerin ve ailelerin bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi, toplum genelinde farkındalığın artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hedeflendi. Ayrıca, katılımcılar, Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi önünde Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kurulan yıldızların, gezegenlerin ve diğer gökcisimlerinin evrendeki hareketlerini gerçeğe yakın olarak simule eden Mobil Planetaryum ile Mobil Gençlik Tırı'nı da inceleyerek, bilgiler aldı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bağımlılık Zirvesi" için Kayseri'ye gelen misafirleri makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, "Misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. Kayseri'de insan odaklı belediyecilik anlayışıyla sosyal ve eğitim alanındaki projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak çalışmalara destek vermeye devam ediyor. - KAYSERİ