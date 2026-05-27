Kayseri\'de Kurban Bayramı\'nda camiler doldu

Kayseri'de vatandaşlar Kurban Bayramı namazını eda etmek için camilere koştu. Erken saatte yola çıkan vatandaşlar camileri doldurdu.

Kurban Bayramı nedeniyle Kayseri'de vatandaşlar kentteki camileri doldurdu. Hunat Camii'nde eda edilen bayram namazına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri namazın ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan Kurban Bayramı'nın önemine dikkat çekerek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Cami çıkışında AK Parti Gençlik Kolları tarafından kurulan stantta vatandaşlara şeker, lokum ve kolonya ikram edildi. - KAYSERİ