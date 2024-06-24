Kayseri'de Çatı Tamiri Yapan İşçilerin Güvenlik Önlemi Almadan Çalışması - Son Dakika
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Yerel

Kayseri'de Çatı Tamiri Yapan İşçilerin Güvenlik Önlemi Almadan Çalışması

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 10 katlı bir binanın çatısında çalışan işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı. İşçilerin tehlikeli bir şekilde çatının ucuna kadar gelmeleri, olayı gören vatandaşların endişesine neden oldu.

24.06.2024 10:21
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 10 katlı binada çatı tamiri yapan işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Canlarını hiçe sayan işçileri gören vatandaşların yüreği ağzına geldi.

İlçeye bağlı Köşk Mahallesi Çakır Sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir binanın çatısında çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi. İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini hiçe sayan işçilerin rahatlığı da görenlere pes dedirtti. Çatı tamiri sırasında çatının ucuna kadar rahat bir şekilde gelen işçiler düşmekle burun buruna gelirken, olayı gören vatandaşların yüreği ağzına geldi.

İşçilerin 10'uncu katta değil de yerde çalışıyormuş gibi davranmaları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Çatı Tamiri Yapan İşçilerin Güvenlik Önlemi Almadan Çalışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Çatı Tamiri Yapan İşçilerin Güvenlik Önlemi Almadan Çalışması - Son Dakika
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