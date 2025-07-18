Kayseri'de ERVA Spor Okulu'nun 56.'sı Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de ERVA Spor Okulu'nun 56.'sı Açıldı

Kayseri\'de ERVA Spor Okulu\'nun 56.\'sı Açıldı
18.07.2025 17:02  Güncelleme: 17:04
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Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen ERVA Spor Okulları'nın 56.'sı olan Çetin Şen ERVA Spor Okulu düzenlenen törenle açıldı. Törende Kayseri Valisi ve Kocasinan Belediye Başkanı konuşarak spor okullarının önemine değindiler.

Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen ERVA Spor Okulları'nın 56.'sı olan Çetin Şen ERVA Spor Okulu düzenlenen törenle açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda ERVA Spor Okulu öğrencileri tarafından gösteriler düzenlendi.

Programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Artık görünmeye başladı ki ilk başta ERVA Spor Okulları'nın açılışında kamu kurum ve kuruluşları ile başlamıştı. Ardından Sivil Toplum Kuruluşlarının da her birinin ERVA Spor Okulları olmaya başladı. İş artık iş dünyasına sirayet etmeye başladı. İş dünyamızın insanları da kendi adlarına ya da kurumları adına da buraları açmaya başladılar. Bundan dolayı da mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "ERVA Spor Okulları'nın 56.'sını açıyoruz. Her ERVA Spor Okulu'nda başka bir heyecan oluyor. Aslında derdimiz, yaramız hep aynı. ERVA Spor Okulları'nın ilkinde de aynı şeyi söylemiştik. Bizim bir derdimiz var demiştik. Derdimiz en ücra mahallelerde, bütün sokaklarda hiçbir gencimizi kendi yazısı ile baş başa bırakmamak, yalnız bırakmamak. Onlarla beraber olacağız, spor yapacağız. Değerler eğitimi yapacağız, arkadaş olacağız, dost olacağız demiştim. Bir aile olacağız demiştim. Bugün öğrenci sayımız 15 bini aştı. Koskoca bir aile olduk. Bir de demiştim ki ERVA Spor Okulları bir meydan okumadır. Gençliğimizi, çocuklarımızı tuzağa çekmek isteyenlere karşı bir meydan okumadır. Hiçbir gencimizi hiçbir alçağa teslim etmeyeceğimizin haykırışıdır. O yüzden dertlilerle beraber, bu derdi vicdanında hissedenlerle beraber bir yola çıktık demiştim. Kayseri'de çıktığımız yol 56'ya ulaştı. Başka illere sirayet etti ve her yerde spor okulları açılıyor. Eskiden bizim zamanımızda gençlerimizi bekleyen tehlikeler bu kadar fazla değildi. Dijital ortamlar, yanı başımızda istismar edilen çocuklar, zehir tacirleri her yerdeler. O yüzden biz gençlerimizle sadece okulda değil, okul dışında da birlikte olmak durumundayız. Dolayısıyla buna inananlarla beraber çığ gibi büyüyerek gümbür gümbür devam edeceğiz yolumuza" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından edilen dua ile kurdele kesilmesi ile 56. ERVA Spor Okulu'nun açılışı yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de ERVA Spor Okulu'nun 56.'sı Açıldı - Son Dakika

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