Kayseri\'de Hava Sıcaklıkları Yükseliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7-12 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden 'Havas sıcaklıkları artacak' başlığıyla yapılan açıklamada; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Bölgemiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Pazar (27.07.2025) gününden itibaren etkili olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının; bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 7 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Yüksek hava sıcaklıklarının Cumartesi (02.08.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arsında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - KAYSERİ