Kayseri'de Karla Mücadele Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Karla Mücadele Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

Kayseri\'de Karla Mücadele Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası 22 mahalle yolunu ulaşıma açarak kırsal kesimde kapalı yol bırakmadı. 130 personel ve 63 araçla yürütülen çalışmalar, 7/24 esasına göre devam ediyor.

19.02.2025 17:05  Güncelleme: 17:07
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlere yoğun kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmalarını özveriyle sürdürürken, ekipler 22 mahalle yolunu da ulaşıma açarak, kırsal kesimde kapalı mahalle yolu bırakmadı.

Kent genelinde yağan kar sonrası Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, gayretli bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Merkezde ve kırsal mahalle yollarında ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm ekipler teyakkuz halinde 7/24 esasına göre çalışırken, 19 Şubat saat 09.00 ile saat 16.00 saatleri arasında yapılan çalışmalarda kırsal mahallelerde kapalı mahalle yolu kalmadı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda 130 personel ve 63 araçla yürütülen çalışma kapsamında ekipler, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 176 kilometrelik yol ağında Bünyan ilçesinde 2, Özvatan'da 1, Pınarbaşı'da 2, Sarıoğlan'da 3 ve Sarız'da 14 olmak üzere toplam 22 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

İlçelerin kırsal mahalle yollarında yol genişletme çalışmaları devam ederken, ulaşıma kapalı yol bırakılmadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Karla Mücadele Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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