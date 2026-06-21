Başkan Büyükkılıç: "Kırsala 43.7 milyon TL'lik daha ulaşım yaptık" - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç: "Kırsala 43.7 milyon TL'lik daha ulaşım yaptık"

Başkan Büyükkılıç: "Kırsala 43.7 milyon TL\'lik daha ulaşım yaptık"
21.06.2026 12:52  Güncelleme: 12:54
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Kuruköprü-Bünyan Dağardı-Güllüce güzergahında 6 kilometrelik yolda 43 milyon 750 bin TL yatırımla altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Başkan Büyükkılıç, yolun daha güvenli ve konforlu hale getirildiğini açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; kırsal kalkınma vizyonu doğrultusunda ulaşım yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, Talas Kuruköprü- Bünyan Dağardı-Güllüce güzergahında gerçekleştirilen altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 6 kilometrelik yolda 43 milyon 750 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilen çalışmanın bölge sakinlerine daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kırsal mahallelere yönelik hizmet ve yatırım anlayışı doğrultusunda ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesi ile Bünyan ilçesi Dağardı ve Güllüce mahalleleri arasındaki güzergahta kapsamlı yol yenileme çalışması gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, özellikle yoğun tonajlı araç trafiği nedeniyle zaman içerisinde yıpranan yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Öncelikle güzergahımızda gerekli altyapı iyileştirmelerini gerçekleştirdik. Daha sonra sıcak asfalt serimini tamamlayarak yolumuzu modern ulaşım standartlarına uygun hale getirdik. Vatandaşlarımızın güvenliğini önceleyen anlayışla asfalt çalışmalarımızın yanı sıra trafik güvenliğini artıracak uygulamaları da hayata geçirdik. Yol boyunca yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yaptık, trafik ve yön levhaları ile hız sınırı levhalarını yerleştirdik. Kar direkleri ve yol çizgileriyle de güzergahın güvenli kullanımını destekledik" dedi. Yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki yol için 12 bin 500 ton sıcak asfalt kullandıklarını ifade eden Büyükkılıç, "43 milyon 750 bin TL'lik yatırım bedeliyle tamamladığımız bu çalışmayla hem kırsal mahallelerimizin ulaşım kalitesini artırdık hem de bölge halkımıza daha güvenli, daha konforlu ve daha kesintisiz bir ulaşım imkanı sunduk. Kayseri'mizin her noktasına hizmet götürmeye, kırsal mahallelerimizi güçlü ulaşım ağlarıyla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile kırsal mahalleler arasındaki ulaşım ağını güçlendirmeyi hedefleyen yatırımlarla vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanı sunmayı sürdürürken, kırsal bölgelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerine de aralıksız devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Kırsala 43.7 milyon TL'lik daha ulaşım yaptık' - Son Dakika

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