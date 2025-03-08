Kayseri'de Kovan Sizden Arı Bizden Projesi Kuraları Çekiliyor - Son Dakika
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Kayseri'de Kovan Sizden Arı Bizden Projesi Kuraları Çekiliyor

Kayseri\'de Kovan Sizden Arı Bizden Projesi Kuraları Çekiliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık destekleme amaçlı Kovan Sizden Arı Bizden Projesi'nde, 10 Mart’ta Kadir Has Kültür Merkezi'nde kuralar çekilecek. 2 bin 39 başvurudan, şartları taşıyan bin 983 kişi arasından 300 asıl ve 150 yedek hak sahibi belirlenecek.

08.03.2025 14:11  Güncelleme: 14:13
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılık alanında üreticileri desteklemek adına hayata geçirilen Kovan Sizden Arı Bizden Projesi'nde kuralar, Kadir Has Kültür Merkezi'nde 10 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da çekiliyor. Sertifika sahibi vatandaşlardan yoğun ilgi görerek 2 bin 39 başvuru alan projenin, şartları taşıyan bin 983 kişinin katılacağı kurasında 300 asıl ve 150 yedek hak sahibi belirlenecek.

Elleri emek kokan Kayserili üreticinin en güçlü destekçisi olan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üretenin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte arıcılık ve arı ürünleri üretiminin gelişimini desteklemek, arıcılık sertifikası olan üretici ve üretici adaylarına ekonomik katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kovan Sizden Arı Bizden Projesi'nde kuralar çekiliyor.

Projeye başvuruda bulunan vatandaşların heyecanla beklediği kura, Kadir Has Kültür Merkezi'nde 10 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da çekilecek.

Arıcılık yapan üreticiler ve arıcılık yapmak isteyen vatandaşlardan büyük bir ilgi gören ve 24-27 Şubat tarihlerinde müracaatları alınan Kovan Sizden Arı Bizden Projesi'ne 2 bin 39 kişi başvurdu. Çekilecek kura ile başvurular arasından şartları sağlayan bin 983 kişi içerisinden 300 asıl ve 150 yedek hak sahibi belirlenecek.

Proje kapsamında verilecek arı kolonileri 8 çerçeveden oluşacak, destekten faydalanmaya hak kazananlara toplam 16 çerçeve içeren, tek katlı 2 kovan, Belfaks, Karniyol veya Birinci Melez Irkı arı desteği sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında imza attığı Hobim Arıcılık Projesi de vatandaşlardan yoğun bir ilgi görmüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Kovan Sizden Arı Bizden Projesi Kuraları Çekiliyor - Son Dakika

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