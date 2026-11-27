Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tıraş sırasında nefes borusuna şeker kaçan müşteriyi Heimlich manevrası ile kurtaran berber Muammer Dalkıran, "İlk başta dilini yuttu sandık, biraz uğraştık ama kurtardık" dedi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak'ta bulunan bir erkek kuaföründe tıraş olan A.K.'nin nefes borusuna şeker kaçtı. Tıraş sırasında durumu fark eden dükkan sahibi Muammer Dalkıran (27), müşteriye Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından A.K.'nin nefes borusuna kaçan şeker çıktı. İlk başta müşterinin dilini yuttuğunu sandığını ancak daha sonra aklına Heimlich manevrasının geldiğini söyleyen Dalkıran, "Dün akşam saatlerinde çalışıyorduk. Müşterimizin ağzında şeker vardı. Şekerin boğazına takıldığını hissettim, kafası sağa sola gitti. Hemen peçeteyi çıkardık. İlk başta dilini yuttu sandık, ağzına baktık. Aklıma Heimlich manevrası geldi, hemen Heimlich manevrası yaptım. Biraz uğraştık ama ağzından şekeri çıkardık, sonra sağlık ekiplerine bilgi verdik. Daha önce hiçbir eğitimini almadım, videolarda görüyordum. Bir gün başıma gelir herhalde diye düşünüyordum, o da geldi. O sayede yaptık, müşterimize geçmiş olsun" dedi.

Boğazına şeker kaçan müşteriye berber Dalkıran'ın Heimlich manevrası uygulaması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tıraş olduğu sırada A.K.'nin kafasının yana düştüğünü fark eden Dalkıran'ın A.K.'ye müdahalesi ve o sırada berberde bulunanların 112'yi aradığı anlar yer alıyor.