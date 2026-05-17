Kurban Pazarları'na otobüs seferleri başlıyor - Son Dakika
17.05.2026 10:45  Güncelleme: 10:46
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurban pazarlarına ulaşımı kolaylaştırmak için 18-30 Mayıs tarihleri arasında özel otobüs seferleri düzenleyecek. Seferler 30 dakika aralıklarla yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kurban pazarlarına ulaşımı konforlu bir hale getirmek amacıyla 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren özel otobüs seferlerini başlatıyor. 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek uygulama ile vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanarak kolay bir şekilde kurban pazarına ulaşabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., her Kurban Bayramı öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesi ve sürecinde de vatandaşların toplu taşıma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurban pazarlarına ulaşım sağlayan otobüs seferlerini 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlatıyor. 18-30 Mayıs günleri arasını kapsayan uygulama çerçevesinde pazar yerine ulaşım için Talas Dedeoğlu durağından hareket eden Zincidere, Reşadiye, Başakpınar, Kepez, Çömlekçi, Örencik, Yamaçlı, Ortakavak, Sosun, Süleymanlı, Alabeyli, Çevlik, Kamber ve Koçacağız hatları kullanılarak pazar yerine ulaşım sağlanabilecek. Seferler 30 dakikalık periyotlarla gerçekleştirilecek.

Mimarsinan Kurban Pazarı Seferleri

456 hat kodlu otobüsler, Kiçikapı Tacettinveli durağından Mimarsinan Kurban Pazarı'na hareket edecek. Şehir merkezinden pazar yerine ilk sefer 08.45'te başlayıp, 1 saat aralıklarla 18.45'e kadar devam edecek. Kurban

pazarından şehir merkezine dönüş seferleri ise 09.35'te başlayacak ve 1 saat aralıklarla 19.35'e kadar sürecek.

Kocasinan Kurban Pazarı Ring Seferleri

198 hat kodlu otobüsler, Erkilet Hacışirin aktarma durağından Kocasinan Kurban Pazarı'na ring seferleri düzenleyecek. Hafta içi seferler sabah 08.00'de başlayıp 19.30'a kadar devam edecek. 198 hat, hafta sonu ve bayram günü ise 08.30-19.15 saatleri arasındaki seferleri ile hizmet verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

