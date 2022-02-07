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Kayseri'de kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Kayseri'de kuvvetli kar yağışı uyarısı

07.02.2022 16:39
Kayseri'de kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevre illerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevre illerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada; "Bölgemiz genelinde (Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Sivas) Salı akşam saatlerinden sonra yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların ilerleyen saatlerde kar yağışına dönüşmesini ve gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun olarak Perşembe akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilmektedir. Kar yağışından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, Buzlanma ve Don olayı, Tipi, Çığ Riski vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi. - KAYSERİ

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Meteoroloji, Kırşehir, Kayseri, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika


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