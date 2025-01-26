Kayseri\'de Nadir Gezegen Hizalamasına Büyük İlgi

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Kayseri'de vatandaşlar, Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde sıralandığı doğa olayını izlemek için Hıdrellez Gök Gözlemevi'ne akın etti.

Yıllar sonra ilk kez Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde hizalandı. Nadir rastlanan doğa olayını seyretmek için vatandaşlar, Kocasinan Belediyesi'nin organizesinde Hıdrellez Gök Gözlemevi'ne geldi. Vatandaşlar, burada kurulan dev teleskoplarla gezegenleri yakından görme imkanı buldu.

Amaçlarının geleceğin astronotlarını, bilim insanlarını yetiştirmek olduğunu aktaran Hıdrellez Gök Gözlemevi sorumlusu Tamer Akın, "Katılan halkımızla birlikte teleskopumuzla Satürn ve Venüs'e baktırmış olacağız. Daha sonra Jüpiter ve Mars'ı da izleyicilerimize göstermeye çalışacağız. 28 Şubat'ta da 7 gezegeni gözlemleme imkanımız olacak. Bu akşam da hepsi gökyüzünde ve hepsini gözlemleme imkanımız olacak. Bu özel gecelerden bir tanesi. Burası aktif olarak 3. yılına giriyor. Elimizden geldiğince halk günlerini çok fazla yapmaya çalışıyoruz. Burada amacımız Kayseri'nin evine bir pencere açmak. Geleceğin belki de astronotları, uzay ajansında çalışacak olan bilim insanları buradan çıkacak" dedi.

Gezegenleri izlemeye gelenler ise, etkinlik için emeği geçenlere teşekkür ederek, Dünya'dan farklı gezegenleri görmenin heyecanını yaşadıklarını söylediler. - KAYSERİ