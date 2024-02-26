Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Narko Alan' uygulamasında 7 otobüs kontrol edildi - Son Dakika
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Narko Alan' uygulamasında 7 otobüs kontrol edildi

Kayseri\'de polis ekipleri tarafından yapılan \'Narko Alan\' uygulamasında 7 otobüs kontrol edildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Narko Alan' uygulamasında 7 otobüs kontrol edilirken, 42 şahıs sorgulandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen uygulamada, dedektör köpeklerle kontrol yapılarak vatandaşlara 'Narko Nokta' faaliyeti hakkında bilgilendirme yapıldı.

26.02.2024 17:10  Güncelleme: 17:11
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Narko Alan' uygulamasında 7 otobüs kontrol edilirken, 42 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde 'Narko Alan' uygulaması yapıldı. Ekiplerce yapılan uygulamada 7 otobüs kontrol edilirken, 42 şahsın da sorgusu yapıldı.

Terminal içerisinde dedektör köpekle kontrol yapılarak, vatandaşlara 'Narko Nokta' faaliyeti kapsamında da bilgilendirme yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Narko Alan' uygulamasında 7 otobüs kontrol edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Narko Alan' uygulamasında 7 otobüs kontrol edildi - Son Dakika
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