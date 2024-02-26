Kayseri\'de polis ekipleri tarafından yapılan \'Narko Alan\' uygulamasında 7 otobüs kontrol edildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Narko Alan' uygulamasında 7 otobüs kontrol edilirken, 42 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde 'Narko Alan' uygulaması yapıldı. Ekiplerce yapılan uygulamada 7 otobüs kontrol edilirken, 42 şahsın da sorgusu yapıldı.

Terminal içerisinde dedektör köpekle kontrol yapılarak, vatandaşlara 'Narko Nokta' faaliyeti kapsamında da bilgilendirme yapıldı. - KAYSERİ