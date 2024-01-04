Kayseri\'de Öğretmen ve Öğrenci Gıda Atıklarını Gübreye Dönüştürdü

Kayseri'de özel eğitim okulunda resim öğretmeni olarak görev yapan Gülay Çelen, öğrencisiyle beraber geliştirdiği proje ile gıda atıklarını gübreye dönüştürdü.

Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda resim öğretmeni olarak görev yapan Gülay Çelen, öğrencisi ile beraber gıda atıklarını dönüştürmek için proje oluşturdu. Bokashi Kompost adını verdikleri projede gıda atıklarını kullanan Gülay öğretmen, bu sıvıyı saksılarda kullanarak çiçeklerin gelişimini sağlıyor.

Proje hakkında bilgiler veren Resim Öğretmeni Gülay Çelen, "Kızımızla beraber Bokashi Kompost projesini geliştirdik. Bokashi Japonca'da organik madde demek. Bizler mutfaklarımızda kullanılan organik maddeleri ve gıda atıklarını kompost kovasına koyuyoruz ve üzerine tamamen yararlı mikro organizmalardan oluşmuş sıvımızı koyuyoruz. Bu sıvımız pirinç, su, süt ve pekmezden oluşmaktadır. Bu sıvımızı atıkların üzerine sıkıyoruz ve kapağımızı kapatıyoruz. 1-2 gün sonra kovamız sayesinde altındaki musluktan sıvı gübre almaya başlıyoruz. Bu sıvı gübreyi sulandırıp saksılarımıza, çiçeklerimizde gübre olarak kullanıyoruz. Kovamız tamamen dolduktan sonra iki gün karanlıkta beklettikten sonra bu gıda atıklarımızı toprağa gömüyoruz. Yararlı mikroorganizmalar sayesinde bu atıkların hücre zarı parçalandığı için kısa sürede katı gübreye dönüşüyor. Bu katı gübrenin de toprağı iyileştirme özelliği vardır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ