Kayseri'de Okullar 1 Gün Daha Tatil - Son Dakika
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Kayseri'de Okullar 1 Gün Daha Tatil

Kayseri\'de Okullar 1 Gün Daha Tatil

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Kasım 2024'te okullar tatil edildi.

26.11.2024 18:57
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Kayseri'de olumsuz hava şartları okullar yarın da tatil edildi.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı ancak kar yağışının durması ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Buzlanmanın meydana getireceği muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 27 Kasım 2024 Çarşamba günü bir 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Valiliğimizin resmi sitesi, sosyal medya hesapları ve Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in sosyal medya hesapları dışında yayınlanan bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Okullar 1 Gün Daha Tatil - Son Dakika

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