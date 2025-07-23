Kayseri\'de Organik Ürünler Pazarı 26 Temmuz\'da Açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan hem organik hem de ekonomik Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, 26 Temmuz Cumartesi günü kapılarını açıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayserilileri en doğal ürünlerle doğrudan buluşturduğu organik üretimin adresi, Doğal Ürünler Bahçesi'nde bulunan pazar yeri, vatandaşların organik besinler ile sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak için 26 Temmuz günü sezonu açıyor.

Kent genelinde her alanda üretimi destekleyen Büyükşehir Belediyesi bir yandan, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nda tamamen doğal fide ve tohumlardan tamamen organik ürünler elde edilerek, tüketicilerin en kolay ve ucuz yoldan doğal gıdaya ulaşmasını sağlarken, diğer taraftan da sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturuyor. Pazar yerinde Organik Ürünler Bahçesi'nde yetişen ürünlerin yanı sıra bölgede yetişen tüm organik sertifikalı ürünler de satışa sunuluyor.

En doğal şekilde üretilen sağlıklı, organik sebze ve meyveleri satın almak isteyen vatandaşlar Cumartesi günleri 08.00 ile 18.00 saatleri arasında pazarda alışveriş yapabilecekler. Diğer günlerde ise Doğal Ürünler Bahçesi'nde üretim yapan üreticilerden organik ürün satın alabilecekler.

Pazarda, Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAÇEM) üyelerinin yapmış olduğu, salça, tarhana, elma sirkesi, gilaburu sirkesi, erişte, gacer unu, vişne, erik, kayısı, şeftali marmelatı gibi işlenmiş organik ürünler de satışa sunuluyor.

Doğal Üretim Bahçesi'nde tohum bankası ve tarım aletleri alanı

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından has ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması için örneklik tohumların yer aldığı Tohum Bankası ve eskiden kullanılan tarım aletlerinin sergilendiği Tarım Aletleri Alanı, Doğal Üretim Bahçesi içerisinde ziyaretçilerini bekliyor. - KAYSERİ