Kayseri\'de Organize Tarım Bölgesi Altyapısı İlerlemede

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Elmalı bölgesinde, jeotermal kaynaklardan faydalanacak OTB altyapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Yürütülen proje kapsamında, bölgenin bir an önce üretime geçmesi için önemli adımlar atılıyor. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, projenin yalnızca bir tarım yatırımı olmadığını, şehrin geleceğine yapılmış büyük bir hamle olduğunu vurguladı. Bölgede yol, drenaj, kazı-dolgu ve jeotermal sondaj çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Başkan Bağlamış, "Bu noktaya gelmiş olmamız, projemizin ne kadar kararlı ve hızlı ilerlediğinin en somut göstergesidir. Jeotermal kaynaklarımız sayesinde tarımsal üretim kapasitemizi artıracak, hem yerel kalkınmayı destekleyecek hem de şehrimizin ekonomisine canlılık katacağız" dedi.

Projenin ilerleyişiyle ilgili değerlendirme toplantısı Kayseri Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Çalışmaların son durumunun ele alındığı toplantıda, proje adımlarının iş birliği içinde hızla ilerletileceği vurgulandı.

Başkan Bağlamış, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Elmalı bölgesinin jeotermal seracılıkta Türkiye'ye örnek olacak bir merkez haline geleceğini ifade ederek, "Kayseri Ticaret Borsası olarak şehrimizin tarım potansiyelini en üst seviyeye çıkarmaya kararlıyız" dedi. - KAYSERİ