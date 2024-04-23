Kayseri'de Polen Alerjisi İçin Bitkisel Çözümler - Son Dakika
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Kayseri'de Polen Alerjisi İçin Bitkisel Çözümler

Kayseri\'de Polen Alerjisi İçin Bitkisel Çözümler

Muhammed Hanzala Altun, Kayseri'de polen alerjisinden kaynaklı rahatsızlıklar için bitkisel çözümler hakkında bilgiler verdi. Altun, papatya ve zencefilin daha yoğun tüketilmesi gerektiğini belirtirken, kayısı hoşafı ve bitkisel çayların da faydalı olduğunu söyledi. Ayrıca, göz yaşarması için üzerlik ve papatya buharının yüzünüze çekilmesinin faydalı olacağını ifade etti.

23.04.2024 13:20
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Kayseri'de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, baharın gelmesiyle çıkan polenlerden kaynaklı meydana gelen rahatsızlıklar için bitkisel çözümler hakkında bilgiler vererek, "Bitkileri hem kaynatarak hem de tütsü olarak kullanabiliriz" dedi.

Polenden kaynaklı rahatsızlıklarda papatya ve zencefilin biraz daha yoğun tüketilmesi gerektiğini söyleyen Muhammed Hanzala Altun, "Öncelikle baharın gelmesi ile ağaçlarda oluşan polenlerden dolayı insanlarda geniz akıntısı gibi rahatsızlıklar olmaya başladı. Bundan dolayı bizim insanlara tavsiyemiz papatya, zencefil gibi bitkilerin daha yoğun tüketilmesidir. Sadece baharı geçirecek kadar veya evde üzerlik tütsüsü yapılmasını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız papatya çayını kaynatarak kullanıyorlar. Kaynatılarak kullanılanlar bunu tütsü olarak da kullanabilirler. Buharını çekebilirler ama demleyip kullanıldığında da daha etkili oluyor. Burada da bitkinin ana özellikleri ölmemiş olur. Yine havaların ısınmasıyla beraber vücuttaki tüketim arttığı için, insanların vücutlarında bir yorgunluk oluyor. Bununla beraber de kabızlık, şişkinlik tarzı şeyler de oluyor. Eklem ağrıları bile oluşmaya başlar. Bunun için biz bol miktarda sıvı tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Kayısı hoşafını yazın da içilmesini tavsiye ediyoruz. Buradaki ana amaç bol miktarda sıvı tüketilmesidir. Şişkinlik için de yine bitkisel çaylar mevcut ama bol miktarda erik ve yine kayısı hoşafı soğuk olarak da tüketildiğinde faydası olan şeylerdir"

Altun, göz yaşarması için kaynatılan bitkinin buharının da çekilmesinin faydalı olacağını söyleyerek, "Göz yaşarması da yine polen alerjisinden kaynaklı oluyor. Gözde polenlerden kaynaklı olan bir sıkıntıdır. Bunun için de yine üzerlik ve papatya kaynatılıp daha önceden eskilerin bizlere yapmış olduğu şeyler gibi üzerimizi bir havlu ile kapatıp onun buharını yüzümüze çekmemizin hem genzimize hem de gözümüze faydası olacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Polen Alerjisi İçin Bitkisel Çözümler - Son Dakika

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