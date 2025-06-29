Kayseri\'de Seher Bulvarı\'na 27,2 Milyon TL\'lik Asfalt Yatımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; altyapı iyileştirmeleriyle birlikte yürütülen ve toplamda 16 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak olan Seher Bulvarı'ndaki çalışmaları sahada inceledi. 27,2 milyon TL'lik yatırım, şehir ulaşımına kalite ve konfor katacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın 2025 yılı asfalt yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede yürütülen Seher Bulvarı'ndaki asfalt çalışmaları, hem kapsamı hem de kalitesiyle dikkat çekiyor. Seher Bulvarı'nda toplam 4 bin 500 metre uzunluğundaki yolda yürütülen çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış asfalt tabakası kazınıyor. Ardından altyapı iyileştirme ve zemin sağlamlaştırma işlemleriyle yol kalitesi artırılıyor. Proje tamamlandığında 7 santimetre binder ve 5 santimetre aşınma olmak üzere toplam 12 santimetre kalınlığında, 16 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak. Yatırımın toplam maliyeti ise 27 milyon 200 bin TL olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile birlikte sahada incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, personele kolaylıklar dileyerek, projeyi yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, sahadaki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Seher Bulvarı'ndayız. Allah'a şükürler olsun, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Tecrübeli, samimi, gayretli, şehrine sevdalı bu güzel ekibimizi ve yüklenici firmamızı tebrik ediyorum. Yaklaşık 7 santim yükseklik, 5 santim aşınma olmak üzere 12 santimetre kalınlığında asfalt çalışması yapılacak. Gidiş, geliş 5 kilometre uzunluğunda olan yolumuza toplam 16 bin ton asfalt dökülecek. Ekibimiz gece, gündüz hızlı şekilde çalışıyor. Bir taraftan altyapısı, diğer taraftan asfalt çalışması yapılıyor. Bu hizmetimizi hızla vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu yol Beğendik Bağları, Hacılar, Organize Sanayi Bölgesi'ne giden önemli bir ana arterimizdir. Burasının kaliteli hizmetle buluşması vatandaşımızı memnun edecektir."

Başkan Büyükkılıç ayrıca, artan yol kalitesiyle birlikte sürücülerin trafik kurallarına uyması ve hız yapmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kaliteli altyapı yatırımlarıyla şehrin ulaşım standartlarını yükseltmeye devam ediyor. - KAYSERİ