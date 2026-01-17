Büyükşehir, organik tarım eğitimi alan kursiyerlere sertifikalarını verdi - Son Dakika
Büyükşehir, organik tarım eğitimi alan kursiyerlere sertifikalarını verdi

Büyükşehir, organik tarım eğitimi alan kursiyerlere sertifikalarını verdi
17.01.2026 15:52  Güncelleme: 15:55
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3 günlük Organik Tarım Temel Eğitimi başarıyla tamamlandı. Eğitime katılan 87 kursiyere sertifikaları verildi. Kursiyerler, eğitimlerin faydalı olduğunu ve organik tarım konusunda farkındalık kazandıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 3 gün süren Doğal Üretim Bahçesi'ni kullanacaklara yönelik sertifikalı Organik Tarım Temel Eğitimi tamamlanarak, kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Kursiyerler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Büyükşehir'e teşekkürlerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile hizmet ve projelerini çeşitlendirerek arttıran Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı bir toplum için gerekli organik ürünlerin üretimini de destekleyerek teşvik eden uygulamalara imza atıyor. Bu kapsamda Kadir Has Kongre Merkezi'nde Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen ve çok sayıda tarımsal üreticinin yer aldığı Organik Tarım Temel Eğitimi tamamlandı.

87 Kursiyere Katılım Belgeleri Takdim Edildi

Toplamda 93 kişinin yer aldığı eğitimde başarılı olan 87 kişiye katılım belgesi verilirken, kursiyerler ise aldıkları eğitimin faydalı ve bu türden organizasyonların önemli olduğunu ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kursiyerler, Eğitimlerin Kendilerine Değer Kattığını İfade Etti

Aslen Eczacı Teknisyeni olan kursiyerlerden Rasim Polat, 36 saatlik eğitimlerin kendisine; hem ürünün organikliği açısından, hem üretimi açısından, hem de uygulanacak teknikler açısından değer kattığını dile getirerek, eğitimde emeği olan Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi öğretim görevlilerine teşekkürlerini iletti.

"Eğitimimiz Çok Verimli Geçti"

Kursiyerlerden Pembegül Özbek Bozkurt da organik tarım eğitim programına katılarak farkındalık oluşturulduğunu dile getirerek bilgilerin pekiştirildiğini söyledi. Bozkurt, "Eğitimimiz çok verimli geçti" diyerek Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi'ne teşekkürler etti.

Kursiyer Sürel, Türkiye'de Böyle Organizasyon ve Doğal Üretim Bahçesi Olmadığını Dile Getirdi

Ziraat Mühendisi Hayriye Sürel ise 'son derece faydalı bir eğitim' şeklinde nitelediği eğitim programında emeği olan herkese teşekkür etti. Bilgi alışverişinde bulunduklarını, pratik yaparak uygulamaya yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini dile getiren Sürel, organik tarımın özellikle Kayseri'de yaygınlaşması için düzenlenen program için ayrıca teşekkür etti. Öte yandan Sürel, bilinçli tüketici olunmasına işaret ederek, Türkiye'de pek çok yeri gezdiğini ve böyle bir organizasyon ile doğal üretim bahçesi uygulaması görmediğini vurguladı.

Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülşen Yılmaz ise eğitimlerde sebze, hastalık ve zararlıların neler olduğunu, mücadele ve kullanılan ilaçlar hakkında bilgiler sunduklarını kaydederek, interaktif bir eğitim gerçekleştirdiklerine değindi. Yılmaz, eğitimlerin düzenlenmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi'ne teşekkür etti.

Gerçekleşen Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı, Park Bahçeler İdari İşler Şube Müdürü ve Hobi Bahçeleri Şube Müdür Vekili Hilal Aybak, Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürü Mustafa Acıkan, Hobi Bahçeleri Bakım Şefi Ziraat Mühendisi Abdurrahman Özcan, akademisyenler ve çok sayıda tarımsal üretici katıldı. - KAYSERİ

Yerel Büyükşehir, organik tarım eğitimi alan kursiyerlere sertifikalarını verdi

