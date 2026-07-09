Kayseri'de Sıfır Atık Vurgusu - Son Dakika
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Kayseri'de Sıfır Atık Vurgusu

Kayseri\'de Sıfır Atık Vurgusu
09.07.2026 16:10
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Kayseri'de yapılan çalıştayda sıfır atık ve yeşil mutabakatın önemi vurgulandı.

Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları Kayseri Çalıştayı Sonuç Konferansı'nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Yeşil Mutabakat ve sıfır atıkla ilgili çalışmalar bizim şehrimiz için hayati önemdedir" dedi.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen sonuç konferansına; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Türkiye Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samed Ağırbaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, çalıştay hakkında bilgiler verdi.

"Daha temiz şehirler inşa etmek istiyoruz"

Sıfır Atık Yönetim Kurulu Başkanı Samed Ağırbaş da, vakfın çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Bu çalıştay ile Anadolu'nun üretim gücü ile çevresel sorumluluğunu aynı potada buluşturan örnek bir şehir için yeni bir yol haritasını ilan ediyoruz. 2017 yılında Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde başlatılan sıfır atık hareketi bugün Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde karşılık buldu. Türkiye'de şehirlerimizi il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle geziyoruz. Şehirlerimizde ortak aklı hakim kılmak istiyoruz. Yönetişim modelleri ile beraber vatandaşlarımızla kol kola daha yaşanabilir, daha temiz şehirler inşa etmek istiyoruz. Bu düşüncede Kayseri bizim için önemli şehirlerden bir tanesi. Bugün Kayseri'nin geleceğine sahip çıkmak için buradayız" dedi.

Ağırbaş, "Bugün ne yazık ki dünyada yapılan araştırmalar sonucunda daha doğmamış çocukların kanında mikro plastiğe rastlıyoruz. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2050 yılı sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastiklerin olması öngörülüyor. Bugün dünyada 7'inci bir plastik kıtasından bahsediyoruz. İnsanoğlu dünyayı bitirdi. Artık uzaydaki atık krizine çözüm bulmaya çalışıyoruz. Biz, geç kalmamak adına 81 ilde başlattığımız çalıştaylarla beraber şehirlerimizin sorunlarını yerelde çözüp ulusal ve uluslararası sorunlara vatandaşlarımızla beraber çözüm bulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, üniversite olarak sıfır atık konusuna çok önem verdiklerini dile getirerek, "Dünyamızda kaynaklar sınırsız değildir. Bizde bu kaynakları daha ekonomik kullanmak ve gelecek nesillere de aktarmak zorundayız. Aksi takdirde dünyamızın geri dönülmesi zor bir felakete doğru gittiğini hep birlikte görüyoruz" dedi.

"Yeşil mutabakat ve sıfır atıkla ilgili çalışmalar bizim şehrimiz için hayati önemdedir"

Kayseri'de yapılan çalıştayın önemine değinen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Sıfır atık meselesinde sadece çevre değil, aynı zamanda israfın önlenmesi, emanet bilinci, vatanımızın topraklarına sahip çıkmak gibi bambaşka anlamları da var. Bize çok uzun zaman kalkınmayla çevrenin sanki birbiriyle çelişen konular olduğunu söylediler. Ancak geldiğimiz noktada gördüğümüz şey şu; kesinlikle sıfır atığı öncelemeden yaptığımız üretimler kısa vadede başarı sağlar gibi görünürken, uzun vadede bizi yarı yolda bırakıyor. Kayseri, Türkiye'de 4 milyar dolar ihracat yapan, ithalatının iki katı ihracat yapan, sadece mobilya sektörü üzerine konuştuğumuzda TÜİK verilerine baktığımızda, her iki sandalyeden Türkiye'de üretilen birini üreten, her on yataktan yedisini üreten, her on kanepeden dokuzunu üreten, her on çelik kapıdan dokuzunu üreten bir il. Atıkları ekonomik döngüsel süreç içerisinde tekrardan üretim döngüsüne sokamazsak, israfımızın boyutu çok daha büyük olur ve tarımla ilgili çevreye verdiğimiz zararlarda Türkiye'nin 5. tarımdaki en büyük bitkisel üretim yapan ili olarak söylüyorum; özellikle bitkisel üretimde 5 milyon ton üretim yapan bir şehir olarak da bedel ödemek zorunda kalırız. O yüzden hem Yeşil Mutabakat, hem sıfır atıkla ilgili çalışmalar bizim şehrimiz için hayati önemdedir. Dolayısıyla bu kurulun burada olması bizim için kıymetli, önemli ve burada ortaya konan tavsiyelerin bizzat şahsım tarafından takip edilmesi gerektiğini biliyorum, sorumluluğun farkındayım ve takip edeceğimi özellikle belirtiyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Sıfır Atık Vurgusu - Son Dakika

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