Kayseri'de Talas İçin Yatırım Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Talas İçin Yatırım Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri\'de Talas İçin Yatırım Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
03.07.2025 10:39  Güncelleme: 10:41
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediyesi'nde yapılan toplantıda ilçenin altyapı ve çevre düzenlemeleri projelerini ve gelecekteki çalışmalarını değerlendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediyesi'nde gerçekleşen toplantıda ilçenin gelişimi için yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek, yatırım değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede, ilçede devam eden altyapı ve çevre düzenlemeleri projeleri ile yapılacak yeni çalışmalar masaya yatırıldı.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, ilçelerle el ele vererek şehrin her noktasına nitelikli hizmet götürme anlayışının sürdüğünü vurguladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve bürokratlarla bir araya geldiklerini söyleyen Büyükkılıç, "Talas'ımızın çalışkan, gayretli, şehrine ve ilçesine hakim olan değerli başkanımızla uyum içinde hareket ediyoruz. Birlik, beraberlik, dayanışma anlayışı içerisinde Talas Belediyesi'nin kıymetli ekibinin yaptığı ve yapacakları çalışmaları görüşmek suretiyle değerlendirme yaptık" dedi.

Başkan Büyükkılıç toplantıda, Talas Belediyesi'nin Büyükşehir'den talep ettiği ana arter düzenlemeleri, çevre iyileştirmeleri ve kırsal alanlardaki çalışmaları detaylı şekilde değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Altyapı kuruluşlarımızla da yapılacak çalışmalar konusunda fikir birliğine vardık. Emeği geçen tüm ekibimize, deneyimli, birikimli, samimi, insanlara hizmet etmeyi ibadet olarak bilen ekibimize teşekkür ediyorum. Üniversiteler ilçesi olan ve sosyal yönden şehrimizin en büyük ihtiyacını karşılayan Talas'ımızın, daha güzel hizmetlerle buluşması yönünde gayretlerimiz sürecek."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da "Değerli Büyükşehir Belediye başkanımız bizim her zaman ağabeyimiz ve yanımızda, önümüzde. Sağ olsunlar bizzat başkanlık ettiği bu toplantılarla Talas'ımıza katkılarını devam ettiriyorlar. Yaptıkları, yapacakları hizmetler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a Talas ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ve genel müdürler eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Talas Belediyesi, kayseri, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Talas İçin Yatırım Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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