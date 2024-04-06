Kayseri\'de Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi İncelemeleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin de kurucu üye olduğu Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin (TDİOSB) yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.
Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocasinan Belediye Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası'nın kurucu üye olarak yer aldığı Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Yozgat il sınırında, Kayseri'nin Elmalı Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Boğazlıyan Yolu üzerinde 1237,6 dekar alanda yapımı planlanan projenin gerçekleşeceği alanda incelemelerde bulundu.
Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB'nin modern tesisler, ileri tarım ekipmanları ve akıllı sera teknolojileriyle donatılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'yi seracılığın da merkezi yapacağız. Kayseri'mizi bir tarım kenti yapma yönünde gayret gösteriyoruz" dedi.
Büyükkılıç, projenin Kayseri'de modern teknolojik sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, seracılığın belli bir alanda planlı ve organize olarak yapılması amacıyla hayata geçirileceğini belirtti.
Başkan Büyükkılıç, bu proje ile çiftçilerin daha verimli, sürdürülebilir ve karlı bir şekilde üretim yapmalarını sağlayacaklarını ifade etti.
Altıntaşlar Sera'yı ziyaret etti, elleriyle domates topladı
Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Yozgat karayolu üzerinde bulunan Altıntaşlar Sera'yı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, serada dalından salkım domatesleri elleriyle topladı
Kayseri'nin tarımın öncü şehirlerinden biri olarak modern tarım uygulamalarını benimseyen ve başarıyla uygulayan bir merkez olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, "Modern topraksız tarım uygulamalarıyla domates yetiştiriciliği yapan işletme sahibimize ve işçi kardeşlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ
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