Kayseri'de Vale Personeli, Nefessiz Kalan Gençyi Kurtardı - Son Dakika
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Kayseri'de Vale Personeli, Nefessiz Kalan Gençyi Kurtardı

Kayseri\'de Vale Personeli, Nefessiz Kalan Gençyi Kurtardı

Kayseri'de bir genç, boğazına şeker kaçtığı sırada vale personeli Emre Aysel'in yaptığı Heimlich manevrası sayesinde hayata döndü. Olay, arkadaşlarıyla sokakta yürüyen gençle birlikte gerçekleşti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, hem personeli tebrik etti hem de yapılan ilk yardım eğitimlerinin önemine dikkat çekti.

20.11.2024 11:36  Güncelleme: 11:42
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Kayseri'de, boğazına şeker kaçan ve nefessiz kalan genç, vale personelinin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtuldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta arkadaşlarıyla yürüyen bir gencin boğazına şeker kaçtı. Bir süre sonra nefessiz kalan gence ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Durumu fark eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'de vale personeli olarak görev yapan Emre Aysel, gencin yanına gitti. Nefessiz kalan gence Heimlich manevrası yapan Aysel, nefes borusunda kalan şekeri çıkarttı. O onlarda kameraya yansıdı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kurum içinde yaptığımız ilk yardım eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteren çok güzel bir görüntü. Ulaşım AŞ'de vale personelimiz olarak görev yapan Emre Aysel, yaptığı Heimlich manevrası ile boğazına şekerleme kaçan gencimizin hayatını kurtardı. Kendisini bu duyarlı ve bilinçli davranışı için tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Vale Personeli, Nefessiz Kalan Gençyi Kurtardı - Son Dakika

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