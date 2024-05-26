Kayseri'de Yarın Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Kayseri'de Yarın Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Kayseri\'de Yarın Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, yarın Kayseri çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

26.05.2024 14:47
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yarın beklenen 'kuvvetli yağış' nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'den yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 27.05.2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yağış sebebiyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama konularında uyarı yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Yerel, Güncel, Son Dakika

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