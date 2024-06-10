Kayseri'den 21 firma Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı arasında yer aldı - Son Dakika
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Kayseri'den 21 firma Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı arasında yer aldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2023' raporunda yer alan 21 Kayseri firmasını kutladı. Başkan Gülsoy, '2023 yılında her alanda zorlu bir süreçten geçildi, bugün bu rakamlara ulaşmış olmak kıymetli. TİM ilk 1000 listesine girerek ülkemizin ve şehrimizin yatırımına, üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum' dedi. TİM, 2023 yılı araştırma verilerine göre Türkiye'nin ilk bin ihracatçısını açıkladı. TİM tarafından kamuoyuyla paylaşılan Türkiye'nin ilk 100 İhracatçısı Araştırma Raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 'Açıklanan listede Kayseri'den 17 firmamız yer alıyor. Ancak, İhracatçılar Meclisi listesinde yer almayan ve Kayseri Serbest Bölgemizde faaliyet gösteren dört firmamız daha var. Bunlarla birlikte ilk 1000 ihracatçı listesinde Kayseri'den toplam 21 firmamız bulunuyor' dedi. 2023 yılının her anlamda zor bir yıl olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, 'Üretim, satış, karlılık, ihracat gibi kıstaslar ile belirlenen firmalar arasında 21 Kayseri firmamızın yer alması şehrin ekonomisinde ki gelişmenin göstergesidir. Ülke olarak büyümenin ve gelişmenin yolu üretmekten, ürettiğini dünyaya tanıtmak ve pazarlamaktan geçiyor. Ürettikçe daha çok büyüyeceğiz. Elbette bu listede olmayı hak eden daha çok şirketimiz var. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak; Türkiye'de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız. Bu kapsamda, listede yer alan ve gurur kaynağımız ihracatçılarımızı tebrik ediyor, işçisinden idarecisine kadar hepsinin emeklerine sağlık diyorum. İlk bin listesine giren 21 firmamızı tekrar tebrik ediyor, şehrimizin ekonomisine, üretim ve ihracatına sağladıkları katkılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

10.06.2024 12:33
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2023" raporunda yer alan 21 Kayseri firmasını kutladı. Başkan Gülsoy, "2023 yılında her alanda zorlu bir süreçten geçildi, bugün bu rakamlara ulaşmış olmak kıymetli. TİM ilk 1000 listesine girerek ülkemizin ve şehrimizin yatırımına, üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TİM, 2023 yılı araştırma verilerine göre Türkiye'nin ilk bin ihracatçısını açıkladı. TİM tarafından kamuoyuyla paylaşılan Türkiye'nin ilk 100 İhracatçısı Araştırma Raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Açıklanan listede Kayseri'den 17 firmamız yer alıyor. Ancak, İhracatçılar Meclisi listesinde yer almayan ve Kayseri Serbest Bölgemizde faaliyet gösteren dört firmamız daha var. Bunlarla birlikte ilk 1000 ihracatçı listesinde Kayseri'den toplam 21 firmamız bulunuyor" dedi.

2023 yılının her anlamda zor bir yıl olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, "Üretim, satış, karlılık, ihracat gibi kıstaslar ile belirlenen firmalar arasında 21 Kayseri firmamızın yer alması şehrin ekonomisinde ki gelişmenin göstergesidir. Ülke olarak büyümenin ve gelişmenin yolu üretmekten, ürettiğini dünyaya tanıtmak ve pazarlamaktan geçiyor. Ürettikçe daha çok büyüyeceğiz. Elbette bu listede olmayı hak eden daha çok şirketimiz var. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak; Türkiye'de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız. Bu kapsamda, listede yer alan ve gurur kaynağımız ihracatçılarımızı tebrik ediyor, işçisinden idarecisine kadar hepsinin emeklerine sağlık diyorum. İlk bin listesine giren 21 firmamızı tekrar tebrik ediyor, şehrimizin ekonomisine, üretim ve ihracatına sağladıkları katkılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'den 21 firma Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı arasında yer aldı - Son Dakika

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