Kayseri Devlet Tiyatrosu, 3 yılda 194 bin seyirciye ulaştı

Kayseri'de sanatseverlerin yoğun ilgisiyle çalışmalarını sürdüren Kayseri Devlet Tiyatrosu, 2023 yılında perdelerini açmasından bu yana 577 temsil gerçekleştirerek, 194 bin 214 izleyiciye ulaştı. Temsil sayısı ve seyirci kitlesini her sezon artıran tiyatronun doluluk oranı ise yüzde 95 seviyesine ulaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın girişimleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yürütülen ortak çalışmalar sonucunda şehre kazandırılan Kayseri Devlet Tiyatrosu, üç yıllık süreçte önemli bir başarı grafiği ortaya koydu. Devlet Tiyatroları bünyesinde Kayseri'de kurulan tiyatro, 25 Ekim 2023 tarihinde William Shakespeare'in yazdığı, Betül Gökçer'in yönettiği 'Bahar Noktası' adlı oyunla perdelerini açtı. Resmi açılış törenine kent protokolünün yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da katılırken, ilk gösterim sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Üç sezonda 577 temsil

Kurumsallaşma ve kadrolaşma çalışmalarını tamamlayarak, faaliyetlerini sürdüren Kayseri Devlet Tiyatrosu, ilk sezonundan itibaren seyircinin ilgisini arkasına aldı. Tiyatro, 2023-2024 sezonunda 163 temsil gerçekleştirerek 65 bin 298 izleyiciye ulaştı. 2024-2025 sezonunda temsil sayısını 229'a çıkaran Kayseri Devlet Tiyatrosu, aynı sezonda 65 bin 270 sanatseveri ağırladı.2025-2026 sezonunda ise 185 temsil gerçekleştiren tiyatro, 63 bin 646 izleyiciye ulaşarak üç yıllık toplamını 577 temsile ve 194 bin 214 seyirciye taşıdı. Bu rakamlarla birlikte Kayseri Devlet Tiyatrosu, kentte tiyatro sanatına yönelik güçlü bir seyirci ilgisinin oluştuğunu da ortaya koydu. Oyunlarda elde edilen yaklaşık yüzde 95'lik doluluk oranı, Kayserililerin tiyatroya olan ilgisinin önemli göstergelerinden biri oldu.

Kayserililer tiyatroyu sevdi

Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun kısa süre içerisinde ulaştığı seyirci sayısı, kentin kültür ve sanat hayatında tiyatronun önemli bir karşılık bulduğunu gösterdi. Her yaştan sanatseverin oyunlara gösterdiği yoğun ilgi, tiyatronun Kayseri'de kalıcı bir sanat kurumuna dönüşmesinde etkili oldu. Kentte uzun yıllardır gündemde olan şehir tiyatrosunun Devlet Tiyatrosu çatısı altında faaliyet göstermesi için yürütülen çalışmalar, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve milletvekillerinin girişimleriyle hız kazandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un destekleri ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın katkıları da sürecin olumlu sonuçlanmasında etkili oldu.

Üç yıllık performansıyla Kayseri'nin kültür-sanat hayatına önemli katkı sunan Kayseri Devlet Tiyatrosu, ulaştığı temsil ve seyirci rakamlarıyla kentin sanat haritasında güçlü bir yer edinirken, önümüzdeki dönemde de yeni oyunlarla perdelerini sanatseverler için açmaya hazırlanıyor.