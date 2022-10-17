Kayseri haberleri | Hacılar'da güneş enerjisiyle aydınlanacak yeni parklar inşa ediliyor - Son Dakika
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Kayseri haberleri | Hacılar'da güneş enerjisiyle aydınlanacak yeni parklar inşa ediliyor

17.10.2022 10:10
Kayseri haberleri | Hacılar'da güneş enerjisiyle aydınlanacak yeni parklar inşa ediliyor

Edinilen Kayseri gelişmesine göre Hacılar Belediye Başkanı Av Bilal Özdoğan, Yeni mahallede yapımı devam eden parkta incelemede bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Av Bilal Özdoğan, Yeni mahallede yapımı devam eden parkta incelemede bulundu. Özdoğan 4 bin metrekarelik parkta her yaşa hitap eden bir alan oluşturulduğunu söyleyerek, parkın aydınlatma sisteminin güneş enerjisinden yararlanarak çalışacağını belirtti.

Birim amirleriyle birlikte yapımı devam eden parkta incelemede bulunan Başkan Özdoğan; her yaş gurubuna hitap eden parkta yeni model üzerinde çalışılarak güneş enerjisinden aydınlatma sisteminin kullanılacağını söyledi. Özdoğan parkın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak şöyle konuştu;

"4 bin metrekarelik bir alanda kamelyalarıyla, oyun alanları, mini futbol sahasıyla gençlerimize, çocuklarımıza güzel vakit geçirebilecekleri ve dinlenebilecekleri bir alan oluşturmanın keyfini yaşıyoruz. Yeni mahallemiz gelişen büyüyen mahallerimizden biri, talepleri değerlendirdik ve imar planı müsaade ettiği şekilde buradaki çalışmalarımızı da tamamladık. Burada ayrıca güneş enerjisinden yararlanılacak yeni bir model üzerinde çalışmamız sürüyor. Bu da yine iklim değişikliği dikkate alınarak yapılan bir çalışma olacak. Her yaştan kesime hitap edecek bir alan oluşturduk. İlçemize hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ederim." - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Hacılar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri haberleri | Hacılar'da güneş enerjisiyle aydınlanacak yeni parklar inşa ediliyor - Son Dakika

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