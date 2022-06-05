Kayseri Havalimanı için 234 Milyon TL'lik bütçe onaylandı - Son Dakika
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Kayseri Havalimanı için 234 Milyon TL'lik bütçe onaylandı

05.06.2022 16:48
Kayseri Havalimanı için 234 Milyon TL'lik bütçe onaylandı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Kayseri Havalimanı terminalinin devam eden inşaatı için 234 milyon TL'lik bütçenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı bildirildi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Kayseri Havalimanı terminalinin devam eden inşaatı için 234 milyon TL'lik bütçenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada; "Kayseri Havalimanı Terminalimizin devam eden inşaatı için 234 milyon TL'lik bütçe Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır. Kayserili hemşehrilerimiz adına cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Havalimanı için 234 Milyon TL'lik bütçe onaylandı - Son Dakika

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