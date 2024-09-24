Kayseri Havalimanı\'nda Yeni CIP Salonu Açıldı

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Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda, Türk Hava Yolları İç Hatlar Özel Yolcu Salonu'nun (CIP) açılışı yapıldı.

Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası hizmet verirken, havalimanı içerisinde yeni ve modern salonlar da yolculara hizmet vermeye başlıyor. Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi'nin hayata geçirilmesinin ardından, Türk Hava Yolları toplam 600 metre kare alan içerisinde 100 yolcu kapasiteli yeni CIP salonu ile yolcularına daha hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu çerçevedea, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Hava Yolları İç Hatlar Özel Yolcu Salonu'nun (CIP) açılışını gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, açılışta yaptığı konuşmada; "Kayseri'miz gelişiyor, güzelleşiyor. Bu arada havaalanı terminal binamız hayırlı uğurlu olsun diye paylaşırken, aynı zamanda zaman içerisinde bazı ihtiyaçlara da karşılık veriliyor" dedi. Bu hizmetlerin yolculara hitap ettiğini ifade eden Büyükkılıç, "Bunlardan birisi de malum havaalanı yolcularının hep arzu ettiği ve bir bakıma da arayış içerisinde olduğu CIP hizmetleri. Bu hizmetlerin burada, bu binanın ruhuna uygun şekilde hayata geçiriliyor olması bizleri sevindirdi. İnşallah daha güzel hizmetlerle buluşmak ümit ve temennisiyle hayırlı uğurlu olsun" diyerek açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından salonu gezerek, personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, havalimanından yolculuk yapacak olan misafirlere daha kaliteli ve konforlu hizmet sunacak olan bu özel salonun kente ve yolculara hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - KAYSERİ