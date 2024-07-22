Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binasında Emanet Eşya Alanı İçin İhale Duyurusu - Son Dakika
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Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binasında Emanet Eşya Alanı İçin İhale Duyurusu

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binasında Emanet Eşya Alanı İçin İhale Duyurusu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Kayseri Havalimanı yeni terminal binasında bulunan emanet eşya alanı için ihaleye çıkacağını duyurdu. İhale, 31 Aralık 2024 tarihine kadar sözleşme düzenlenerek kiraya verilecek olan 19,41 metrekarelik alana talip olanların evraklarını 25 Temmuz saat 14.00'e kadar DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimi'ne teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

22.07.2024 09:58
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ); Kayseri Havalimanı yeni terminal binasında emanet eşya alanı için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Kayseri Havalimanı yeni terminal binası iç ve dış hatlar giriş holünde bulunan 19,41 metrekarelik emanet eşya mahali için ihaleye çıkılacak. KDV hariç aylık 3 bin 750 TL muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ihaleye çıkılacak ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar sözleşme düzenlenerek kiraya verilecek. Kiralanacak alana talip olanların tamamladıkları evrakları 25 Temmuz saat 14.00'e kadar DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimi'ne teslim edilmesi gerektiği duyuruldu.

İhale; 25 Temmuz saat 14.30'da Kayseri Havalimanı Müdürlüğü tarafından yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binasında Emanet Eşya Alanı İçin İhale Duyurusu - Son Dakika

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