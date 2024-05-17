Kayseri İl Emniyet Müdürü ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı esnafları ziyaret etti

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile beraber Cumhuriyet Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti.
Bir süre önce Kayseri'de göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile beraber Cumhuriyet Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti. Esnaflarla görüşen Aydın ve Gülsoy, hayırlı kazançlar diledi. - KAYSERİ
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