Kayseri İncesu'da kazada ölen 3 kişi için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Kayseri İncesu'da kazada ölen 3 kişi için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı

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Kayseri İncesu\'da kazada ölen 3 kişi için Hulusi Akar Camii\'nde cenaze namazı kılındı
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Kayseri İncesu'da trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişi için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı; ardından toprağa verildi. Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, yakınlar ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Ankara yolu Süksün Mahallesi mevkiinde meydana geldi. H.Ö. (62) idaresindeki 06 HH 847 plakalı otomobil ile Necati Karakoç (67) idaresindeki 06 NH 993 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Necati Karakoç ile araçtaki Kezziban Karakoç (67) ve Nazlı Avcı'nın (63) hayatını kaybettiğini belirledi.

3 kişi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Necati Karakoç ile eşi Kezziban Karakoç ve baldızı Nazlı Avcı'nın cenazeleri cuma namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Namaza, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, merhum ve merhumelerin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri İncesu'da kazada ölen 3 kişi için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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