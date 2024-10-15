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Kayseri Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi

Kayseri Kitap Fuarı\'na Yoğun İlgi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yıl kendi rekorunu kıran 7'nci Kayseri Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar, 412 yayınevi ve 513 yazar ile 3 milyonu aşkın kitabı Kayserililerle buluşturuyor. Ziyaret sırasında 11 yıl önce çekilen bir fotoğrafın yenilenmesi dikkat çekti.

15.10.2024 16:50  Güncelleme: 16:52
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; her yıl kendi rekorunu kıran 7'nci Kayseri Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında genç bir kız tarafından gösterilen bir fotoğraf karesi, Başkan Büyükkılıç'ı 11 yıl öncesine götürdü.

Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen, ziyaretçi rekorları kıran ve 412 yayınevi, 513 yazar ile 3 milyonu aşkın kitabı Kayserililerle buluşturan Kayseri Kitap Fuarı, ilk günlerinden itibaren ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kitap fuarını yakından takip eden ve sık sık hem kitapseverler hem de yayınevleri ve yazarlar ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, fuar ziyaretinde özellikle gençler başta olmak üzere kitapseverlerle sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Kitap fuarında bir vatandaş, 11 yıl önce Büyükkılıç ile çekilmiş bir fotoğrafı kendisine gösterdi. Büyükkılıç, 11 yıl önceki fotoğrafı yenilediklerini belirterek; "Hayat, güzellikleri ve iyilikleri paylaştıkça anlamlı ve yaşamaya değer hale geliyor. 11 yıl önce Gül kızımızla güzel bir günün sonunda bir fotoğraf çektirmiştik. Yıllar sonra yine keyifli bir karşılaşmanın ardından fotoğrafımızı yeniledik. Rabbim, bu güzel yavrularımızın bahtlarını açık eylesin" dedi.

20 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak olan Kayseri Kitap Fuarı'nın şehre çok yakıştığını ifade eden Büyükkılıç; "Kitapsever dostlarımız fuarı dolduruyor, taşırıyor. Burada yazarlarla ve yayınevleriyle buluşuyorlar. Hemşehrilerimize ve 500'ün üzerinde yazarımıza teşekkür ediyorum. Kendi rekorunu kıran fuarımız, Kayseri'mize yakıştı" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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