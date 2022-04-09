Kayseri Küçük Millet Meclisi'nde tarım politikaları tartışıldı - Son Dakika
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Kayseri Küçük Millet Meclisi'nde tarım politikaları tartışıldı

09.04.2022 16:10
Kayseri Küçük Millet Meclisi'nde tarım politikaları tartışıldı

Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Koç; "Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar çoğunlukla kendine yeten hatta yakın coğrafyasını besleyebilen bir ülke iken küresel ısınma faktörü, kırılgan ekonomik yapımız nedeniyle şuan kendine yeten özelliğimizi kaybetme durumuyla...

Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Koç; "Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar çoğunlukla kendine yeten hatta yakın coğrafyasını besleyebilen bir ülke iken küresel ısınma faktörü, kırılgan ekonomik yapımız nedeniyle şuan kendine yeten özelliğimizi kaybetme durumuyla karşı karşıyayız" dedi.

Adnan Evsen'in moderatörlüğünü yaptığı Kayseri Küçük Millet Meclisinin konuğu Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Koç oldu. Tarım Politikaları ve Arz Güvenliği konusunun tartışıldığı programda konuşan Koç; "Ülke tarımını birçok faktör etkilemekte. Dünyada yaşanan ekonomik dönüşümler, özelleştirmeler, yerel ekonomik koşullar, yanlış politikalar, oluşan fiyat dalgalanmaları, arz talep dengesizliği gibi faktörler tarım üzerinde etkendir. Çözüm olarak sunuluyor gibi gözüken ithalat ve tanzim satış gibi işlemler hem problemin temeline inmemekte hem de kalıcı bir iyileşme sağlamamaktadır. Ekonomik büyüme ve kalkınma açısından taşıdığı stratejik önem nedeniyle her ülkede tarım devlet tarafından desteklenir. Ülkemizde milli gelir ve istihdama katkı, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılama, ihracata katkısı gibi nedenlerle tarım vazgeçilmez bir sektördür. Türkiye coğrafyası iklim çeşidinin sağladığı avantajla çok fazla ürünün yetiştirilebildiği eşsiz bir bölgedir. Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar çoğunlukla kendine yeten hatta yakın coğrafyasını besleyebilen bir ülke iken küresel ısınma faktörü, kırılgan ekonomik yapımız nedeniyle şuan kendine yeten özelliğimizi kaybetme durumuyla karşı karşıyayız. Ülkemizde tarım politikaları ile pazar fiyatı destekleri yanı sıra üreticilere doğrudan nakdi destek ve kredi verilmesi gibi yöntemlerle tedbir olarak sektörü güçlendirmeye çalışılsa da ihtiyacı karşılamamaktadır" dedi.

Konuşmanın ardından program soru cevap şeklinde devam etti. - KAYSERİ

Kayseri Küçük Millet Meclisi'nde tarım politikaları tartışıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri Küçük Millet Meclisi'nde tarım politikaları tartışıldı - Son Dakika


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