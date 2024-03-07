Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı: Ramazan'da Tatlı Alışverişinde Dikkatli Olunmalı - Son Dakika
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Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı: Ramazan'da Tatlı Alışverişinde Dikkatli Olunmalı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı: Ramazan\'da Tatlı Alışverişinde Dikkatli Olunmalı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan ayında vatandaşları merdiven altı tatlıcılardan alışveriş yapmamaları konusunda uyardı. Aydemir, normal zamanda tatlı üreten ve ruhsatı olan esnaflardan alışveriş yapılmasını tavsiye etti.

07.03.2024 11:53  Güncelleme: 11:57
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Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları merdiven altı tatlıcılar konusunda uyararak, "Vatandaşlarımızın normal zamanda da tatlı üretip satan esnaftan alışveriş yapmalarını tavsiye ederim" dedi.

Ramazan ayında açlıktan dolayı insanların kan şekerinin düştüğünü ve bu nedenle tatlıya yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Ramazan ayında kan şekerimiz düştüğünde tatlıya biraz daha fazla yoğunluk gösteriyoruz. Bu tatlıları da bu işin ehlinden, yani ruhsatı olan işletmelerden tercih etmelerini istiyoruz. Böyle hiç bilmediğimiz ya da sadece Ramazan'da tatlı satanlardan değil de yine aynı işi ruhsatı olan bu mesleğe gönül vermiş, normal zamanda da tatlı üretip satan esnaftan vatandaşlarımızın alışveriş yapmalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Ramazan gelince arabanın arkasında ve farklı yerlerde tatlı satılmaya çalışıldığını dile getiren Aydemir, "Bu tarz yerler vatandaşımızda da kafa karışıklığına yol açıyor. Vatandaşlarımızın nerede ve neyle üretildiği belli olmayan yerlerden tatlı almamalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Gastronomi, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı: Ramazan'da Tatlı Alışverişinde Dikkatli Olunmalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı: Ramazan'da Tatlı Alışverişinde Dikkatli Olunmalı - Son Dakika
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